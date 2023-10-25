UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Shakhtar Donetsk ve Young Boys-Manchester City maçları merakla bekleniyor. Barcelona-Shakhtar Donetsk maçının yayın saati ve kanalı henüz belirtilmezken, Young Boys-Manchester City maçı 25 Ekim Çarşamba günü Exxen kanalında canlı olarak yayınlanacak. Peki, Barcelona-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Shakhtar Donetsk hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Shakhtar Donetsk hangi kanalda, şifresiz mi?

Barcelona-Shakhtar Donetskmaçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Barcelona-Shakhtar Donetskmaçı şifresiz mi ve Barcelona-Shakhtar Donetskmaçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Barcelona-Shakhtar Donetskmaçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Shakhtar Donetskhangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

25-10-2023 YOUNG BOYS VS MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Young Boys ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

YOUNG BOYS-MANCHESTER CITY MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

YOUNG BOYS-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ GÜN?

Young Boys-Manchester City Maçı, 25 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

YOUNG BOYS-MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Young Boys-Manchester City Maçı, saat 22:00 başlayacak.

YOUNG BOYS-MANCHESTER CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Young Boys ve Manchester City, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bern'da, Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.