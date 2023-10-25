Barcelona-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Shakhtar Donetsk hangi kanalda, şifresiz mi?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Shakhtar Donetsk ve Young Boys-Manchester City maçları merakla bekleniyor. Barcelona-Shakhtar Donetsk maçının yayın saati ve kanalı henüz belirtilmezken, Young Boys-Manchester City maçı 25 Ekim Çarşamba günü Exxen kanalında canlı olarak yayınlanacak. Peki, Barcelona-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona-Shakhtar Donetsk hangi kanalda, şifresiz mi?
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Young Boys ile Manchester City arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Young Boys-Manchester City Maçı, 25 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Young Boys-Manchester City Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Young Boys ve Manchester City, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bern'da, Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak.