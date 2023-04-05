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Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona maçı nereden, nasıl izlenir? Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman?

Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona maçı nereden, nasıl izlenir? Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman?

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İspanya Kral Kupası Copa Del Rey takımlarından Barcelona ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Barcelona ile Real Madrid maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona maçı nereden, nasıl izlenir? Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? İşte detaylar…

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Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona ve Real Madrid bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ile Real Madrid maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Barcelona ve Real Madrid maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Barcelona-Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona maçı nereden, nasıl izlenir? Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

Barcelona ve Real Madrid maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'da gerçekleşecek.

Barcelona ile Real Madrid maçı, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

Barcelona ve Real Madrid arasındaki İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı Final maçı, Bilyoner TV, Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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