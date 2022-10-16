Futbol dünyasının yıldız takımları Barcelona ile Real Madrid takımı karşı karşıya gelecek. İspanya ligi olan La Liga'nın heyecanla beklenen maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? aratılıyor. Peki, Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona- Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Real Madrid maçı hangi kanalda? El Clasico ne zaman?

Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. La Liga'da karşı karşıya gelecek Real Madrid ve Barcelona takımlarının maçı heyecanla bekleniyor. Merak edilenler arasında ise Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona- Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Real Madrid maçı hangi kanalda? El Clasico hangi kanalda yayınlanıyor?

BARCELONA- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'da karşılaşacak olan Barcelona- Real Madrid maçı 16 Ekim tarihinde 17:15'te oynanacak.

BARCELONA- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Barcelona- Real Madrid maçı S Sport ekranlara gelecek.