Üye Girişi
Haberler

Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu iki dev takımın karşılaşması futbol severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

İspanya La Liga'da 2024-2025 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Barcelona ve Real Madrid, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı mücadele, MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Barcelona karşısında Arda Güler'in sahada olup olmayacağı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona- Real Madrid karşılaşması Metlife Stadyumu'nda 4 Ağustos'ta oynanacak. Mücadele 3 Ağustos cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saat 02:00'de başlayacak.

Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Real Madrid'in ABD kafilesinde yer aldı.

Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA- REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MILAN- REAL MADRID KARŞILAŞAMASI

La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler de ye aldı.

Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD'İN ABD KAMP KADROSU

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez

Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios

Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Real Madrid Real Madrid Arda Güler Barcelona Futbol Madrid Futbol Spor Futbol Gündem Spor Haberler

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü

 Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı

 İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı

Bakmadan Geçme

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 1 Ağustos güncel döviz kuru! Euro yükseliyor mu? Real Madrid- Milan maçı kaç kaç bitti? Hazırlık maçını kim kazandı? Arda Güler maçta oynadı mı? Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sarı frezya anlamı nedir, hikayesi ne? Sarı frezya ne ifade eder, neyi temsil eder? Muhammed Deif kimdir? Muhammed Deif öldürüldü mü? Türkiye- İtalya maçı ne zaman? Türkiye- İtalya voleybol maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Sümbül çiçeği anlamı nedir, hikayesi ne? Sümbül çiçeği ne ifade eder, neyi temsil eder? Türkiye- Dominik Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitti? Türkiye maçı kazandı mı? Filenin Sultanları çeyrek finale yükseldi mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? URLA ORMAN YANGINI! Urla orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Urla orman yangını nerede çıktı? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu maçı saat kaçta oynanacak? İSMAİL HANİYE HABERLERİ! Hamas lideri İsmail Haniye cenaze töreni ne zaman, nereye defnedilecek? La Fiorita-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? La Fiorita-Başakşehir maçı şifresiz mi? Milan- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden oynamıyor? Milan- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbul su kesintisi sorgulama! 1 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?
Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu

Süleyman Soylu, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için başvurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title