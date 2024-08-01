İspanya La Liga'da 2024-2025 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Barcelona ve Real Madrid, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı mücadele, MetLife Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Barcelona karşısında Arda Güler'in sahada olup olmayacağı, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BARCELONA- REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona- Real Madrid karşılaşması Metlife Stadyumu'nda 4 Ağustos'ta oynanacak. Mücadele 3 Ağustos cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece saat 02:00'de başlayacak.

ARDA GÜLER BARCELONA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Real Madrid'in ABD kafilesinde yer aldı.

BARCELONA- REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid karşılaşmasının S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

MILAN- REAL MADRID KARŞILAŞAMASI

La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentindeki Soldier Field Stadyumu'nda AC Milan takımıyla hazırlık maçında karşılaştı. Karşılaşmada Milli Takım oyuncusu Arda Güler de ye aldı.

REAL MADRİD'İN ABD KAMP KADROSU

Kaleci: Courtois, Lunin, Fran Gonzalez

Savunma: Militao, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Ramon, Lorenzo, Obrador, Asencio, Martinez

Orta saha: Modric, Arda Güler, Ceballos, Nico Paz, Mario Martin, Jeremy de Leon, Palacios

Hücum: Vinicius Jr, Rodrygo, Endrick, Brahim, Latasa, Alvaro Rodriguez