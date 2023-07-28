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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Barcelona - Real Madrid maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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30 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Barcelona - Real Madrid maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Barcelona - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Barcelona- Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona- Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

30 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Barcelona - Real Madrid Soccer Champions Tour maçı saat 00:00'da Soccer Champions Tour maçı, Arlington'da, AT&T Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Real Madrid Barcelona Gündem Spor Haberler

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