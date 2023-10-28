La Liga'da bu akşam El Clasico coşkusu yaşanacak. Barcelona, bu akşam taraftarlarına karşı ezeli rakibi Real Madrid'i ağırlayacak. Arda Güler'in El Clasico'da sahada olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Peki, BARCELONA REAL MADRID maçı hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico ne zaman? İşte detaylar…

BARCELONA REAL MADRID maçı hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico ne zaman?

Önemli karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın detayları açıklandı. La Liga'nın 11. haftasında Barcelona, Real Madrid'i evinde konuk edecek. Dünya futbolunun büyük çatışması olarak adlandırılan El Clasico'da, Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in sahada olup olmayacağı merak uyandırıyor. BARCELONA REAL MADRID maçı hangi kanalda, saat kaçta? El Clasico ne zaman? İşte detaylar…

BARCELONA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Barcelona, bu akşam Camp Nou'nun yeniden yapımı nedeniyle yeni sahası Olimpico'da Real Madrid'e karşı mücadele edecek. El Clasico coşkusu saat 17.15'te başlayacak. Bu kritik karşılaşma, S Sport tarafından canlı olarak ekranlara taşınacak.

EL CLASICO NE ZAMAN?

El Clasico coşkusu saat 17.15 itibarıyla başlayacak. Karşılaşma, canlı olarak S Sport ekranlarından takip edilebilecek. İşte iki takımın kadroları:

Barcelona: Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Martinez, Balde, Gavi, Romeu, İlkay Gündoğan, Yamal, Felix, Lewandowski

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.