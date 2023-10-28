Barcelona - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Barcelona - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
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İspanya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Barcelona - Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler Barcelona maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Barcelona - Real Madrid maç özeti! Barcelona - Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Barcelona - Real Madrid maç özeti!
Barcelona - Real Madrid maç özeti! İspanya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Barcelona - Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler Barcelona maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Barcelona - Real Madrid maç özeti! Barcelona - Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Barcelona - Real Madrid maç özeti haberimizde...
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Barcelona - Real Madrid maç özetini maçın ardından S Sport kanalından izleyebilirsiniz.
Barcelona - Real Madrid maçı 2-1'lik Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi.
Barcelona - Real Madrid maçı 28 Ekim 2023 günü oynandı.
Barcelona - Real Madrid maçı canlı olarak S Sport'ta yayınlandı.