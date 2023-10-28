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Barcelona - Real Madrid maç özeti! (VİDEO) Barcelona - Real Madrid maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

İspanya Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Barcelona - Real Madrid maçını kaçıran futbolseverler Barcelona maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Barcelona - Real Madrid maç özeti! Barcelona - Real Madrid maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Barcelona - Real Madrid maç özeti!