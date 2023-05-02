Barcelona - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Osasuna maçı şifresiz mi?

İspanya La Liga hedefine ulaşmak isteyen Barcelona - Osasuna bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Barcelona - Osasuna maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Barcelona - Osasuna maçı ne zaman?

İspanya La Liga heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Osasunakarşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona - Osasunamaçı şifresiz mi? Barcelona - Osasunamaçı hakemi kim? Barcelona - Osasunamaçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Barcelona - Osasunamaçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Osasunamaçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

02-05-2023 BARCELONA VS OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Barcelona ile Osasuna arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI S SPORT CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI BILYONER TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN?

Barcelona-Osasuna Maçı, 02 Mayıs Salı günü oynanacak.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona-Osasuna Maçı, saat 20:30 başlayacak.

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ve Osasuna, karşı karşıya geleceği İspanya La Liga maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.