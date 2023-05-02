İspanya La Liga iddialı takımlarından Barcelona ve Osasuna bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ile Osasuna maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, hangi kanalda? Barcelona maçı saat kaçta? Barcelona-Osasuna maçı nerede yayınlanacak? İşte detaylar…

Barcelona maçı hangi kanalda? Barcelona ile Osasuna bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ve Osasuna maçının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Barcelona maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Peki, Barcelona-Osasuna maçı ne zaman, hangi kanalda? Barcelona maçı saat kaçta? Barcelona-Osasuna maçı nerede yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ve Osasuna maçı 2 Mayıs Salı günü 20.30'da saat yayınlanacak.