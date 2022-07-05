Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Barcelona, Chelsea'den ayrılan Andreas Christensen ve Milan ile sözleşmesi sona eren Franck Kessie'yi kadrosuna kattı. Peki, Barcelona'nın yaptığı transferler nelerdir 2022? Barcelona'nın yeni sezonda yaptığı güncel transferler hangileri? Barca'nın yaptığı tüm yeni transferler nelerdir?

BARCELONA'NIN YENİ TRANSFERLERİ NELERDİR 2022?

Lionel Messi'nin takımdan ayrılışı ve ekonomik problemler nedeniyle eski günlerinden uzak kalan Barcelona, yeni sezona iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Barcelona transferde durdurulamıyor! Kessie'den sonra Andreas Christensen de imzayı attı. Milan ile sözleşmesi sona eren Franck Kessie'nin ardından Barcelona, Chelsea ile mukavelesi biten Andreas Christensen'i de renklerine bağladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Danimarkalı savunma oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Kulüp ayrıca, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 500 milyon euroluk serbest kalma maddesinin de eklendiğini belirtti.

Barcelona'nın yeni transferleri: