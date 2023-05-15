İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü. Bunun ardından futbol severler, Barcelona'nın La Liga'da kaç şampiyonluğu var 2023? Barca'nın ligde kaçıncı şampiyonluğu? merak etti. İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu. Peki, Barca'nın ligde toplam kaç şampiyonluğu vardır? Barcelona'nın La Liga'da kaç şampiyonluğu var 2023? Barca'nın ligde kaçıncı şampiyonluğu? İşte ayrıntılar...

LA LİGA 2023 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu. 34. hafta mücadelesinde Espanyol'a konuk olan Barcelona, maçı 4-2 kazanarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid'in 14 puan önünde yer alan Katalan devi, ezeli rakibinin şampiyonluk serisini bitirdi.

BARCELONA'NIN LİGDE KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Efsane futbolcu Xavi Hernandez'in çalıştırdığı Barcelona, tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu elde etti. Barcalona'nın La Liga'da toplam 27 şampiyonluğu bulunuyor.

BARCA GOL KRALI KİM OLDU?

Barcelona'da bu sezon 42 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 31 gol ve 7 asistlik performansla takımının en golcü futbolcusu oldu.