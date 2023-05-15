Barcelona'nın La Liga'da kaç şampiyonluğu var 2023? Barca'nın ligde kaçıncı şampiyonluğu?
Gündem Haberleri
İspanya La Liga'nın 34. haftasında deplasmanda Espanyol'u 4-2 yenen Barcelona, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve 27. kez kupayı müzesine götürdü. Bunun ardından futbol severler, Barcelona'nın La Liga'da kaç şampiyonluğu var 2023? Barca'nın ligde kaçıncı şampiyonluğu? merak etti. İşte detaylar...
İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu. Peki, Barca'nın ligde toplam kaç şampiyonluğu vardır? Barcelona'nın La Liga'da kaç şampiyonluğu var 2023? Barca'nın ligde kaçıncı şampiyonluğu? İşte ayrıntılar...
İspanya La Liga'da şampiyon Barcelona oldu. 34. hafta mücadelesinde Espanyol'a konuk olan Barcelona, maçı 4-2 kazanarak bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Real Madrid'in 14 puan önünde yer alan Katalan devi, ezeli rakibinin şampiyonluk serisini bitirdi.
Efsane futbolcu Xavi Hernandez'in çalıştırdığı Barcelona, tarihindeki 27'nci şampiyonluğunu elde etti. Barcalona'nın La Liga'da toplam 27 şampiyonluğu bulunuyor.
Barcelona'da bu sezon 42 karşılaşmaya çıkan Polonyalı forvet Robert Lewandowski, 31 gol ve 7 asistlik performansla takımının en golcü futbolcusu oldu.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023