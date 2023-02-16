Barcelona - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Manchester United maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi hedefine ulaşmak isteyen Barcelona - Manchester United bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Barcelona - Manchester United maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Barcelona - Manchester United maçı ne zaman?