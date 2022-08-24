Barcelona - Manchester City ne zaman, hangi kanalda? Barcelona - Manchester City maçı şifresiz mi?

Hazırlık maçında yardım amaçlı karşı karşıya gelen Barcelona - Manchester City bugün sahaya çıkıyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Barcelona - Manchester City maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.