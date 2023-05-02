İspanya La Liga iddialı takımlarından Barcelona ve Osasuna bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ile Osasuna maçının yayınlanacağı kanal araştırılıyor. İşte, Barcelona-Osasuna canlı izleme linki!

Barcelona maçı hangi kanalda? Barcelona ile Osasuna bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ve Osasuna maçının yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Barcelona maçı CANLI İZLE! Barcelona-Osasuna maçı ŞİFRESİZ İZLE! Barcelona maçı CANLI YAYIN! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Barcelona ve Osasuna canlı izleme linki!

BARCELONA-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona ve Osasuna maçı 2 Mayıs Salı günü 20.30'da saat yayınlanacak.

BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona ile Osasuna arasında gerçekleşecek İspanya La Liga maçı, S Sport kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

BARCELONA VE OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona-Osasuna maçı, Camp Nou Stadyumu'nda gerçekleşecek.