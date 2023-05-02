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Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona-Osasuna maçı kaç kaç bitti? Barcelona–Osasuna maç sonucu ne?

Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona-Osasuna maçı kaç kaç bitti? Barcelona–Osasuna maç sonucu ne?

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İspanya La Liga iddialı takımlarından Barcelona ve Osasuna bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ile Osasuna maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Barcelona –Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona –Osasuna maç sonucu ne? İşte detaylar...

Barcelona – Osasuna MAÇ SONUCU! Barcelona ve Osasuna bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan BarcelonaOsasuna maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Barcelona ve Osasuna maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Barcelonamaçı kaç kaç bitti? Barcelona –Osasuna maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

Barcelona ve Osasuna maçı 2 Mayıs Salı günü 20.30'da saat yayınlanacak.

Barcelona ile Osasuna arasında gerçekleşecek İspanya La Liga maçı, S Sport kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Barcelona-Osasuna maçı, Camp Nou Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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