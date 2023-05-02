Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona-Osasuna maçı kaç kaç bitti? Barcelona–Osasuna maç sonucu ne?

İspanya La Liga iddialı takımlarından Barcelona ve Osasuna bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ile Osasuna maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Barcelona –Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona –Osasuna maç sonucu ne? İşte detaylar...