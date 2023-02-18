Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona –Cadiz maç sonucu ne?
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İspanya La Liga iddialı takımlarından Barcelona ve Cadiz bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ile Cadiz maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Barcelona –Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona –Cadiz maç sonucu ne? İşte detaylar...
Barcelona – Cadiz MAÇ SONUCU! Barcelona ve Cadiz bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan BarcelonaCadiz maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Barcelona maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Barcelonamaçı kaç kaç bitti? Barcelona –Cadiz maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…
Barcelona ve Cadiz maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'da gerçekleşecek.
Barcelone ile Cadiz maçı Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Barcelona ve Cadiz arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.