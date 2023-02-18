Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona –Cadiz maç sonucu ne?

İspanya La Liga iddialı takımlarından Barcelona ve Cadiz bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ile Cadiz maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Barcelona –Barcelona MAÇ SONUCU! Barcelona maçı kaç kaç bitti? Barcelona –Cadiz maç sonucu ne? İşte detaylar...