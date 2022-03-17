Barcelona kalecisi kim? Barcelona'da kalede kim var? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Barcelona kalecisi kim? Barcelona'da kalede kim var?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Barcelona kalecisi kim? Barcelona'da kalede kim var?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Barcelona'yla karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'de başlayan mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Peki, Barcelona'da kalede kim var? Barcelona kalede kim?

İSTANBUL (Haberler.com) - Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşıyor. İstanbul'a tur umutlarını koruyacak bir skorla dönmek isteyen temsilcimiz, dünya devi karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.Barcelona kalede kim? Barcelona'da kalede kim var?

BARCELONA KALECİSİ KİM?

İLK 11'LER

Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed.

Barcelona kalecisi kim? Barcelona'da kalede ette kim var?

Barcelona kalecisi kim? Barcelona'da kalede ette kim var?

Haberler.com - Gündem

Galatasaray, Barcelona, İstanbul, Camp Nou, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title