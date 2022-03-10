Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? - Haberler

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Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi?

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Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi?

Galatasaray UEFA maçı saat kaçta başlıyor? Barcelona - Galatasaray ne zaman, saat kaçta? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Temsilcimiz Galatasaray bugün Barcelona deplasmanına gidecek. Maç başlamasına yakın bir süre kala taraftarlar, Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? merak etti. Peki, Barcelona - Galatasaray saat kaçta? Saat 11'de mi başlayacak? İşte detaylar...

Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaraymaçı oldu. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? Maç nereden izlenir? Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa maçı saat kaçta başlayacak? Barcelona - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Barcelona - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerinde kimler var?

Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.

Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

  • Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.
  • Galatasaray : Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.

Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

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