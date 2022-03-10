Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaraymaçı oldu. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı saat kaçta? 10 Mart Barca - GS maçı başladı mı, saat kaçta başlıyor? Maç hangi kanalda? TV8 mi Exxen mi? Maç nereden izlenir? Barcelona - Galatasaray UEFA Avrupa maçı saat kaçta başlayacak? Barcelona - Galatasaray ilk 11 belli oldu mu? Barcelona - Galatasaray maçının muhtemel 11'lerinde kimler var?

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA - GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Muhtemel 11'ler şu şekilde:

Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.

Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres. Galatasaray : Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

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