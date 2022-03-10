Barcelona - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 10 Mart Perşembe Barca - GS maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Barcelona - Galatasaray maçıdır. Barcelona - Galatasaray maçı devam ederken taraftarlar, Barcelona - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 10 Mart Perşembe Barca - GS maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, Barcelona - Galatasaray maçı kaç kaç? Maçta gol oldu mu? Golleri kim attı? İşte bilgiler...
Avrupa Ligi son 16 maçları başladı. Heyecanla beklenen maçlardan birisi de Barcelona - Galatasaray maçı oldu. Maçın başlamasıyla birlikte, Barcelona - Galatasaray maçı kaç kaç, maç bitti mi? 10 Mart Perşembe Barca - GS maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? Barcelona - Galatasaray maçında gol oldu mu? Barcelona - Galatasaray nerede oynanıyor? Barcelona - Galatasaray maçın hakemleri kim? merak edildi. Detaylar sizlerle...
Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.
Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçı EXXEN TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Maç henüz başlamadı. Barcelona - Galatasaray maçı saat 23:00 'da başlayacak. Haliyle saat 23:00'da Exxen TV'de canlı olarak maçı izleyebilirsiniz.
BARCELONA - GALATASARAY MAÇI EXXEN TV CANLI İZLE!
Barcelona - Galatasaray maçı 0-0 devam ediyor. Maçta henüz gol olmadı. Maçta gol olunca detayları paylaşacağız.
Maç henüz bitmedi. Maçta 0-0 eşitlik devam ediyor.
Maç 0-0 berabere bitti. Rövanş maçı haftaya İstanbul'da olacak.
Muhtemel 11'ler şu şekilde:
Barcelona : Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.
Galatasaray : Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.
Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022