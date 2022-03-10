Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşıyor. İstanbul'a tur umutlarını koruyacak bir skorla dönmek isteyen temsilcimiz, dünya devi karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Barcelona Galatasaray 2. maç ne zaman? UEFA rövanş ne zaman?

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Ertem Şener anlatacak.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Barcelona - Galatasaray maçı bugün 10 Mart Perşembe 2022 saat 23:00'da başlayacaktır.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona - Galatasaray maçını Exxen TV platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BARCELONA GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Muhtemel 11'ler

Barcelona : Ter Stegen, Deste, Arujo, Pique, Alba, Busquets, Pedri, De Jong, Traore, Dembele, Aubameyang.

Galatasaray : Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mostafa.

BARCELONA - GALATASARAY MAÇINDA VAR VAR MI?

Barselona Galatasaray maçında VAR sistemi uygulanacak.

BARCELONA GALATASARAY RÖVANŞ NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması 17 Mart Perşembe günü oynanacak.

Haberler.com - Gündem