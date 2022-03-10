Barcelona forveti kim? Barcelona'da forvette kim var?
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Barcelona'yla karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'de başlayan mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetiyor. Peki, Barcelona'da forvette kim var?Barcelona forveti kim?
Avrupa Ligi'nde grubundan namağlup lider çıkan Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşıyor. İstanbul'a tur umutlarını koruyacak bir skorla dönmek isteyen temsilcimiz, dünya devi karşısında ortaya koyduğu performansla taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.Barcelona forveti kim? Barcelona'da forvettekim var?
BARCELONA FORVETİ KİM?
İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Eric Garcia, Nico, Grankie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Memphis
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Kerem, Babel, Mohammed.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022