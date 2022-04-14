Barcelona elendi mi? UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona - E. Frankfurt turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Avrupa Ligi'nde Barca elendi mi? - Haberler

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Barcelona elendi mi? UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona - E. Frankfurt turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Avrupa Ligi'nde Barca elendi mi?

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Barcelona elendi mi? UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona - E. Frankfurt turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Avrupa Ligi'nde Barca elendi mi?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final turu Barcelona - E. Frankfurt maçı devam ederken izleyiciler, Barcelona elendi mi? UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona - E. Frankfurt turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Avrupa Ligi'nde Barca elendi mi? merak etti. Maç 0-3 devam ediyor. Peki, Barcelona elendi mi? İşte detaylar...

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UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NASIL?

Çekilen kura sonucu çeyrek finalde oluşan eşleşmeler şu şekilde:

  • Eintracht Frankfurt - Barcelona
  • RB Leipzig - Atalanta
  • West Ham United - Olimpik Lyon
  • Braga - Rangers

Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri ise şöyle olacak:

  • RB Leipzig - Atalanta/ Braga - Rangers
  • West Ham United - Olimpik Lyon/ Eintracht Frankfurt - Barcelona

BARCELONA ELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi Barcelona - E. Frankfurt çeyrek final ilk maçı 1-1 berabere bitmişti. Bugünkü rövanş maçında ise Barcelona 3-2 geri durumda. Eğer maç böyle biterse Barca turnuvaya veda etmiş olacak.

Barcelona 3-2 kaybediyor ve turnuvaya veda ediyor.

Barcelona elendi mi? UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona - E. Frankfurt turu kim geçti, yarı finale kim çıktı? UEFA Avrupa Ligi'nde Barca elendi mi?

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