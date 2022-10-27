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Barcelona elendi mi? Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Barcelona UEFA Avrupa Ligi'ne mi düştü?

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Barcelona elendi mi? Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Barcelona UEFA Avrupa Ligi'ne mi düştü?

Barcelona ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Barcelona için Şampiyonlar Ligi'nde kader maçı niteliği taşıyan maç sonrası Barcelona elendi mi? Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Barcelona UEFA Avrupa Ligi'ne mi düştü? Futbol severler tarafından merak edildi.

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Barcelona elendi mi? Barcelona ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Barcelona için Şampiyonlar Ligi'nde kader maçı niteliği taşıyan maç sonrası Barcelona elendi mi? Barcelona Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi? Barcelona UEFA Avrupa Ligi'ne mi düştü? Futbol severler tarafından merak edildi. İşte detaylar...

BARCELONA ELENDİ Mİ?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Bayern Münih, deplasmanda Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5. dakikasında ise Pavard kaydetti. Barcelona ise maçı Alman devinin kalesine isabetli şut atamadan tamamladı.

Aynı gruptaki maçta Inter'in Viktoria Plzen'i 4-0 yenmesiyle, Barcelona'nın yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği kesinleşti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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