UEFA Avrupa Ligi heyecanla beklenen müsabakada Barcelona - Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Barcelona- Galatasaray maçının rövanş maçı ne zaman, hangi gün oynanacak merak ediliyor. Barcelona eksikleri kimler ve Galatasaray eksikleri kimler soruları gündeme geliyor. Barcelona eksikleri kimler ve Galatasaray eksikleri kimler araştırılıyor. Barcelona eksikleri kimler? Galatasaray eksikleri kimler? Detaylar haberimizdedir…

BARCELONA VE GALATASARAY EKSİKLERİ KİMLER?

Ansu Fati: Uyluk sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Sergi Roberto: Baldırında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 Nisan'a kadar takımda yer alamayacak.

Dani Alves: Barcelona'nın UEFA'ya 3 yeni ismi vermesi gerekiyordu. Katalan ekibi bu tercihini Aubameyang, Adama Traore ve Ferran Torres'ten yana kullandığı için Alves, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Moussa Wague: UEFA listesinde yer almayan diğer bir isim de Wague. Sağ bek oyuncusu kadroda yer almayacak.

Samuel Umtiti: Ayak parmağında oluşan kırık nedeniyle takımla birlikte olamayan Umtiti, Galatasaray maçında da mücadele edemeyecek.

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