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Barcelona-Cadiz maçı hangi kanalda? Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona maçı nereden izlenir?

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Barcelona-Cadiz maçı hangi kanalda? Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona maçı nereden izlenir?

İspanya La Liga iddialı takımlarından Barcelona ve Cadiz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona ile Cadiz maçı heyecanla bekleniyor. Barcelona maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Barcelona-Cadiz maçı hangi kanalda? Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona maçı nereden izlenir? İşte detaylar…

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Barcelona maçı hangi kanalda? Barcelona ile Cadiz bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Barcelona - Cadiz maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Barcelona Cadiz maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Barcelona-Cadiz maçı hangi kanalda? Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Barcelona maçı nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

Barcelona ve Cadiz maçı 18 Şubat Cumartesi günü saat 23.00'da gerçekleşecek.

Barcelone ile Cadiz maçı Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.

Barcelona ve Cadiz arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport, S Sport Plus, Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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