Barcelona Bayern Münih MAÇ ÖZETİ! Barcelona- Bayern Münih maç özeti İZLE! Barcelona Bayern Münih maçı kaç kaç bitti?

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BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Barcelona maçı 26 Ekim Çarşamba günü 22.00'da gerçekleşti.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih ile Barcelona arasındaki maç Exxen üzerinden canlı yayınlandı.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ!

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5. dakikasında ise Pavard kaydetti. Barcelona ise maçı Alman devinin kalesine isabetli şut atamadan tamamladı. Barcelona ile Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Nou Camp'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman devi, 3-0 kazandı.

BAYERN MUNİH FARKA KOŞTU

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Sadio Mane, 31. dakikada Choupo-Moting ve 90+5. dakikasında ise Pavard kaydetti. Barcelona ise maçı Alman devinin kalesine isabetli şut atamadan tamamladı.

BARCELONA BAYERN MÜNİH MAÇ ÖZETİ İZLE!

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