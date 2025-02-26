Barcelona Atletico Madrid tek maç mı, rövanşı var mı?

İspanya Kral Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor! Avrupa futbolunun iki devi, Barcelona ve Atletico Madrid, final bileti için sahaya çıktı. Barcelona Atletico Madrid tek maç mı, rövanşı var mı?

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barcelona Atletico Madrid maçı bu akşam saat 23.30 itibariyle başladı.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona Atletico Madrid maçı Barcelona'da, Estadi Olímpic Lluís Companys Stadyumu'nda oynanıyor.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD TEK MAÇI MI?

Xavi'nin yönetimindeki Barcelona, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet hedeflerken, Diego Simeone'nin Atletico Madrid'i, zorlu deplasmanda finale yükselmek için sahaya çıkacak.

Bu kritik karşılaşmanın galibi, Real Sociedad - Real Madrid eşleşmesinin kazananı ile finalde mücadele edecek.

BARCELONA ATLETİCO MADRİD CANLI NEREDEN İZLENİR?

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