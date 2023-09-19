Barcelona Antwerp maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona Antwerp maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı!
Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Barcelona Antwerp maçı oynanıyor. Barcelona Antwerp maçı kaç kaç merak ediliyor. Barcelona Antwerp canlı maç anlatımı ve Barcelona Antwerp maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Barcelona Antwerp maçı kaç kaç? Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Barcelona Antwerp maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
Barcelona Antwerp maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Barcelona Antwerp maçı oynanıyor. Barcelona Antwerp maçı kaç kaç merak ediliyor. Barcelona Antwerp canlı maç anlatımı ve Barcelona Antwerp maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Barcelona Antwerp maçı kaç kaç? Barcelona maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Barcelona Antwerp maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Barcelona - Antwerp maçı 3-0'lık Barcelona üstünlüğü ile devam ediyor.
Barcelona - Antwerp maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Barcelona - Antwerp maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Barcelona - Antwerp maçı saat 22.00'de başlayacak.
Barcelona - Antwerp maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.
Barcelona - Antwerp maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Barcelona - Antwerp maçı Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.