Barcelona - Alaves maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Barcelona - Alaves maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona - Alaves maçı ne zaman?

12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Barcelona - Alaves maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Barcelona - Alaves maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Barcelona - Alaves CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Barcelona- Alaves maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona- Alaves maçı ne zaman?

BARCELONA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona ile Alaves arasındaki heyecan dolu İspanya La Liga maçı, 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Barcelona'da, Camp Nou Stadyumu'nda gerçekleşecek ve başlama saati 18:15 olarak belirlendi. Bu önemli mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus ve S Sport kanallarını tercih edebilecekler.

BARCELONA - ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

S Sport Plus'u tercih eden izleyiciler, numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde maçı izleyebilirler. Diğer bir seçenek olan S Sport ise Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir yayınla maçı ekranlara taşıyacak.