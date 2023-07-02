İspanya'nın dev kulübü Barcelona, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi kapattı. Kapanışın ardından futbol severler kanalın neden kapandığını merak etti. Peki, Barça TV kapandı mı, neden kapandı? Barcelona TV nereden izlenir, neden kapalı, frekans bilgileri ne? İşte detaylar...

Barcelona Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Barça TV, 30 Haziran'dan itibaren yayınlarını durdurdu. Barça TV kapandı mı, neden kapandı? Barcelona TV nereden izlenir, neden kapalı, frekans bilgileri ne?

BARÇA TV KAPANDI MI, NEDEN KAPANDI?

İspanya'nın Barcelona Kulübü, mali sorunlar nedeniyle 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi kapatma kararı aldı. Kulübün ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı, televizyonun gelirinin giderlerini karşılamadığını belirtti. Barça TV'nin kapanması sonucunda işten çıkarılan çalışanlar ise eylem yapmıştı.

Barcelona Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Barça TV, 30 Haziran'dan itibaren yayınlarını durdurdu.

Katalan kulübünün ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Ekonomik rakamları herkes biliyor. Televizyonun gideri 14 milyon euro ama geliri sadece 2 milyon euro. Bu sürdürülebilir bir durum değildi." dedi.

Barça TV'nin kapanma kararı almasından dolayı işten çıkarılan 100 kadar çalışanı 27 Nisan'dan bu yana eylem yapıyordu.

BARÇA TV NEREDEN İZLENİR?

Yayın hayatına temmuz 1999'da başlayan Barça TV, 24 yıl sonra boş stüdyolarını ve çalışma alanlarını göstererek ekranını kapattı. Barcelona bundan sonra sadece 14 çalışanıyla internetteki "streaming platformu" aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam edecek.