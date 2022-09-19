Barbun Tava tarifi! Masterchef Barbun Tava nedir, nasıl yapılır? Barbun Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Barbun Tava hangi yöreye ait?

Masterchef 19 Eylül yarışmasında şefler tarafından Barbun Tava yapılması istendi. Peki Masterchef Barbun Tava nasıl yapılır? Barbun Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Barbun Tava yemek tarifi! Barbun Tava nasıl yapılır? Barbun Tava yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Barbun Tava tarifi oldu. Peki en güzel Barbun Tava yemek tarifi nasıldır? Barbun Tava yemeği nasıl yapılır? Barbun Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Barbun Tava nasıl yapılır? Barbun Tava için gerekenler neler?

BARBUN TAVA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler :

2 Kilo Barbun Balığı

Mısır Unu

Tuz

Kızartmak için bol sıvı yağ

Hazırlanışı :

Balıkları iyice temizleyelim, yıkayalım ve kurutalım. Temizlenmiş balıkları iyice mısır ununa bulayalım. Tavaya sıvı yağı alalım ve iyice kızdıralım. Balıkları dizelim ve arkalı önlü kızartalım. Bir tabağa havlu kağıt serelim ve kızarttığımız balıkları buraya alalım. Fazla yağını süzdükten sonra servis edelim! Afiyet olsun.

BARBUN TAVA NASIL YAPILIR? BARBUN TAVA TARİFİ

Barbun Balığı temizlemesi kolay bir balıktır. Pullu bir balıktır ve pişirmeden önce iyice temizlemek gerekir, fakat temizlemesi zorluk yaratmaz. Barbun kızartma ya da fırınlamada sıkça tercih edilen ve önerilen bir balıktır. Bizim vereceğimiz tarif ızgara tadında kızarmış lezzetli mi lezzetli bir Barbun Tava tarifi.

BARBUN FAYDALARI NELERDİR?

Barbun balığı orta boy bir balık olmasına rağmen oldukça etli bir balıktır ve doyurucu olmasının yanında çok da sağlıklıdır.

Tüm balıklar gibi Barbun da göz sağlığına oldukça iyi gelir. Düzenli olarak balık tüketmek daha iyi görmeyi sağlar ve göz sağlığını korur.

Barbun içinde yer alan Selenyum sayesinde kanser gibi insan sağlığını çok ciddi etkileyen hastalıklara karşı koruyucudur.

Sıklıkla Barbun balığı yenmesi, kişilerin vücudundaki zehirli maddelerin atılmasını sağlar. Barbun bir bakıma vücutta detoks etkisi yaratır.

Balık yedikten sonra Mineral ve vitaminlerden ötürü enerjik ve daha güçlü hissedilir.

Barbun şeker hastalıklarına ve kalp hastalıklarına iyi gelir.