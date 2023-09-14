Sardalya tarifi! MasterChef Sardalya nasıl yapılır?

Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sardalya ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sardalya nasıl yapılır? Sardalya nedir? Sardalya nasıl yapılır, Sardalya yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sardalya yapıldı, evde klasik Sardalya yapıldı! İşte en güzel Sardalya !