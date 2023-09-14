Sardalya tarifi! MasterChef Sardalya nasıl yapılır?
Deniz ürünleri lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Sardalya ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Sardalya nasıl yapılır? Sardalya nedir? Sardalya nasıl yapılır, Sardalya yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Sardalya yapıldı, evde klasik Sardalya yapıldı! İşte en güzel Sardalya !
Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Sardalya hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Sardalya hazırladı. Peki, Sardalya nedir? Sardalya nasıl yapılır? Sardalya nedir?
SARDALYA TARİFİ! (FIRINDA)
1 kg sardalya
2 tane orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI
1. Öncelikle balıkları güzelce temizleyip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Sonra tuzu ve zeytinyağını döküp, yuvarlak doğranmış soğanları ilave edin.
2. 180 derece fırında balığı kızarana kadar pişirin. Yanında bol yeşillikle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...