Barbie ve Oppenheimer izlenme sayıları kaç, hangisi daha çok izlendi 2023? Barbie mi Oppenheimer mı? Hangi film önde? Hangisi daha iyi?

Dünyanın dört gözle beklediği Barbie ve Oppenheimer filmleri aynı gün vizyona girdi. Filmler hakkında hangisi daha çok izlenme aldı merak edildi. Peki, Barbie ve Oppenheimer izlenme sayıları kaç, hangisi daha çok izlendi 2023? Barbie mi Oppenheimer mı daha çok izlendi? İşte detaylar...

Barbie ve Oppenheimer filmleri aynı gün vizyona girdi ve arasındaki rekabet merak edildi. Hangi film daha çok izlenmiştir? Hangi filmin izlenmesi ne kadar? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Barbie ve Oppenheimer izlenme sayıları kaç, hangisi daha çok izlendi 2023? Barbie mi Oppenheimer mı daha çok izlendi? Barbie ve Oppenheimer kaç izlendi? Barbie ve Oppenheimer filmlerini kaç milyon kişi sinemada izledi? İşte bilgiler...

OPPENHEİMER VE BARBİE FİLMLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Barbie ve Oppenheimer filmleri 21 Temmuz 2023 Cuma günü tüm dünyada aynı anda vizyona girdi.

OPPENHEİMER VE BARBİE İZLENME SAYILARI KAÇ?

Yapılan açıklamaya göre Barbie filmi izlenme sayısında Oppenheimer filmini ikiye katladı. Bugün vizyona giren iki filmden Oppenheimer yaklaşık 5 milyon ve Barbie ise yaklaşık 10 milyon kişi tarafından izlendi. Elbette bu sayı ilerleyen günlerde artacaktır. Fakat bugün için iki film arasındaki izlenme sayısı farkının yaklaşık 2 kat olduğu aktarıldı. Bu veriler yaklaşık sayılardır, henüz resmi izlenme sayısı kaç açıklanmadı.

OPPENHEİMER KONUSU NE?

Film, Kai Bird ve Martin J. Sherwin'in 2005 tarihli "American Prometheus: J. Robert Oppenheimer'ın Zaferi ve Trajedisi" adlı kitabına dayanıyor. Film, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve Oppenheimer'ın parlak bir bilim insanından atom bombasının geliştirilmesini yöneten biri haline gelişini takip ediyor. Film, atom bombasının ahlaki ve etik sonuçlarını keşfedecek bir "tarihi gerilim" olarak nitelendiriliyor. "Oppenheimer", tartışmalı bir film olacak olsa da, 2023'ün en çok beklenen filmlerinden biri. Nolan, usta bir yönetmen ve düşündürücü ve eğlenceli bir film sunacağına şüphe yok.

BARBİE KONUSU NEDİR?

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie, seyircilerine "filmin farklı olacağı" sözü vermişti.