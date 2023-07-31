Barbie ne kadar izlendi? Barbie filmini kaç kişi izledi? Barbie filmi izleyici sayısı

Dünya çapında popüler bir film olan ve Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip Barbie filmi sinemada ne kadar izlendi merak ediliyor. Peki Barbie ne kadar izlendi? Barbie izleyici sayısı kaç? İşte Barbie filmini kaç kişi izledi? Barbie filmi ne kadar izlendi, izleyici sayısı kaç?

Barbie ne kadar izlendi? Dünya çapında popüler bir film olan ve Türkiye'de de büyük bir izleyici kitlesine sahip Barbie filmi sinemada ne kadar izlendi merak ediliyor. Peki Barbie ne kadar izlendi? Barbie izleyici sayısı kaç? İşte Barbie filmi ne kadar izlendi, izleyici sayısı kaç? Detaylar...

BARBİE FİLMİ NE KADAR İZLENDİ?

Barbie filmi 2. haftanın sonunda toplam 856.828 izleyici sayısına ulaştı. Barbie, sadece geçen hafta 155.300 kişi tarafından izlendi.

BARBİE FİLMİ KONUSU

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie, seyircilerine "filmin farklı olacağı" sözü vermişti.

BARBIE FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan romantik komedi filmi. Filmin yönetmenliğini Greta Gerwig, senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme alıyor. Bir dizi animasyon filmi ve televizyon dizisinden sonra moda bebeğine dayanan ilk canlı aksiyon filmi. Başrolde Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera ve Hari Nef yer alıyor.

Filmin geliştirilmesi aslen 2014 yılında Sony Pictures'da başladı. Birden fazla yazar ve yönetmen değişikliğinin ve baş karakteri oynamak için iki farklı aktrisin seçilmesinin ardından, Sony'nin seçeneği sona erdi ve haklar Warner Bros.'a devredildi. Robbie 2019'da rol aldı ve aynı zamanda Mattel Films ve Heyday Films ile birlikte LuckyChap Entertainment altında yapımcı olarak hizmet veriyor. Gerwig, 2021'de Baumbach ile yönetmen ve ortak yazar olarak onaylandı. Temel çekimler Mart 2022'de İngiltere'de Leavesden'deki Warner Bros. Studios'ta başladı.

Barbie filmi 21 Temmuz 2023'te vizyona girdi.