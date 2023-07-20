Barbie izle! (2023) Türkçe dublaj Barbie full hd izle! Barbie filmi izle, altyazılı & Türkçe full hd tek part izle!

Barbie filmi bu hafta vizyona giriyor. Barbie filmini full hd izlemek isteyenler Barbie filmi nereden izlenir merak ediyorlar. Merak beklenen Barbie filmi izle araştırmasını yapan Barbie hayranlarının filmden beklentileri büyük. Barbie full izle 2023 filmi izlemek için yapılması gerekenler... İşte, Barbie izle ile Barbie filmini full hd Türkçe dublaj ve altyazı ile izlemek isteyenler için Barbie filmi izleme yolu! Barbie full hd izle! Barbie izle 2023!

Barbie filmi izle! Barbie filmi bu hafta vizyona giriyor. Barbie filmini full hd izlemek isteyenler Barbie filmi nereden izlenir merak ediyorlar. Merak beklenen Barbie filmi izle araştırmasını yapan Barbie hayranlarının filmden beklentileri büyük. Barbie full izle 2023 filmi izlemek için yapılması gerekenler... İşte, Barbie izle ile Barbie filmini full hd Türkçe dublaj ve altyazı ile izlemek isteyenler için Barbie filmi izleme yolu! Barbie full hd izle! Barbie izle 2023 haberimizde!

BARBIE İZLE

Barbie filmini full hd izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Barbie filmi hakkındaki bilgileri takip ederek, Barbie filmini izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

BARBIE FİLMİ KONUSU

Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie, seyircilerine "filmin farklı olacağı" sözü vermişti.

BARBIE FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan romantik komedi filmi. Filmin yönetmenliğini Greta Gerwig, senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme alıyor. Bir dizi animasyon filmi ve televizyon dizisinden sonra moda bebeğine dayanan ilk canlı aksiyon filmi. Başrolde Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera ve Hari Nef yer alıyor.

Filmin geliştirilmesi aslen 2014 yılında Sony Pictures'da başladı. Birden fazla yazar ve yönetmen değişikliğinin ve baş karakteri oynamak için iki farklı aktrisin seçilmesinin ardından, Sony'nin seçeneği sona erdi ve haklar Warner Bros.'a devredildi. Robbie 2019'da rol aldı ve aynı zamanda Mattel Films ve Heyday Films ile birlikte LuckyChap Entertainment altında yapımcı olarak hizmet veriyor. Gerwig, 2021'de Baumbach ile yönetmen ve ortak yazar olarak onaylandı. Temel çekimler Mart 2022'de İngiltere'de Leavesden'deki Warner Bros. Studios'ta başladı.

Barbie filmi 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek.

BARBIE FİLMİ OYUNCULARI

Margot Robbie = Barbie

Ryan Gosling = Ken

America Ferrera

Simu Liu = başka bir Ken

Kate McKinno

Ariana Greenblatt

Alexandra Shipp

Emma Mackey

Kingsley Ben-Adir

Issa Rae = başka bir Barbie

Michael Cera

Rhea Perlman

Will Ferrell = bir oyuncak şirketinin CEO'su

Ncuti Gatwa = başka bir Ken

Emerald Fennell

Hari Nef = başka bir Barbie

Sharon Rooney

Scott Evans

Ana Cruz Kayne

Connor Swindells

Ritu Arya

Jamie Demetriou

BARBIE FİLMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros filmin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceği bilgisini geçtiğimiz sene izleyiciler ile paylaşmıştı. 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda yayınlanacak olan film, heyecanla bekleniyor.