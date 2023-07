Barbie filmindeki Ken kim, gerçek adı ne? Barbie filmi Ken kimdir, kim canlandırıyor?

Barbie filmi Ken kim? Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan romantik komedi filmidir. Sosyal medyada akımlara daha film çıkmadan konu olan Barbie filmindeki Ken karakterini kim canlandırıyor merak ediliyordu. Peki Barbie filmi Ken kim, gerçek adı ne? Barbie filmi Ken kimdir, kim canlandırıyor? Detaylar...

BARBİE FİLMİ KEN KİM?

Barbie filmindeki Barbie karakterini Ryan Gosling canlandırmaktadır.

RYAN GOSLİNG KİMDİR?

Ryan Thomas Gosling 12 Kasım 1980 doğumlu Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiş Kanadalı oyuncu. The Notebook, Half Nelson ve Cinayet Gecesi filmlerindeki rolleri ile bilinir.

2002 yılında The Believer filmi ile Bağımsız Ruh Ödülleri'ne aday gösterilmiş, 2007 yılında ödülü Half Nelson filmi ile kazanmıştır. Half Nelson filmi ile Stockholm Film Festivali ve Las Palmas Film Festivali'nde En İyi Aktör ödülü kazanmıştır. Lars and the Real Girl filmiyle 2007 yılında Altın Küre'ye aday olmuştur.

2005 yılında Toronto'da tanışmış olduğu Zach Shields ile birlikte kurdukları Dead Man's Bones isimli grubun vokalistidir.

2007'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne katılması için akademiden davet aldı.