Barbie filmindeki Barbie kim, gerçek adı ne? Barbie filmi Barbie kimdir, kim canlandırıyor?

Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan romantik komedi filmidir. Sosyal medyada akımlara daha film çıkmadan konu olan Barbie filmindeki Barbie karakterini kim canlandırıyor merak ediliyordu. Peki Barbie filmi Barbie kim, gerçek adı ne? Barbie filmi Barbie kimdir, kim canlandırıyor?

Barbie filmi Barbie kim? Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan romantik komedi filmidir. Sosyal medyada akımlara daha film çıkmadan konu olan Barbie filmindeki Barbie karakterini kim canlandırıyor merak ediliyordu. Peki Barbie filmi Barbie kim, gerçek adı ne? Barbie filmi Barbie kimdir, kim canlandırıyor? Detaylar...

BARBİE FİLMİNDEKİ BARBİE KİM?

Barbie filmindeki Barbie karakterini Margot Robbie canlandırmaktadır.

MARGOT ROBBİE KİMDİR?

Margot Elise Robbie 2 Temmuz 1990 doğumlu, Akademi ve Altın Küre adaylığı bulunan Avustralyalı aktris ve yapımcıdır. Kariyerine 2000'lerin sonuna doğru Avustralya yapımı bağımsız filmlerde yer alarak başladı. Daha sonra Neighbours (2008–2011) pembe dizisinde yer aldı ve performansıyla iki kez Logie Ödülü'ne aday gösterildi. Amerika'ya yerleştikten sonra ABC'de bir sezon yayınlanan Pan Am (2011–2012) dizisinde yer aldı. 2013 yılında büyük çıkışını Richard Curtis'in romantik komedi-drama filmi Zamanda Aşk ve Martin Scorsese'nin biyografik dram filmi Para Avcısı ile gerçekleştirdi. Aşk Uğruna (2015), Z for Zachariah (2015), Büyük Açık (2015), Tarzan Efsanesi (2016) ve Suicide Squad: Gerçek Kötüler (2016) gibi filmlerde yer aldı. 2017 yılında vizyona giren Ben, Tonya filminde Tonya Harding'i canlandırdı ve bu rolü ile Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2017'de Time dergisinin düzenlediği Dünyanın En Etkili 100 Kişisi listesinde yer aldı. 2019'da Forbes tarafından dünyanın en yüksek ücretli aktrislerinden biri olarak gösterildi.