Barbie filmi Türkiye'de vizyona girecek mi, ne zaman çıkacak? Barbie 2023 hangi platformda yayınlanacak?

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BARBIE FİLMİ TÜRKİYE'DE VİZYONA GİRECEK Mİ?

Barbie filmi, Türkiye'de ve dünyada 21 Temmuz'da vizyona girecektir. Filmin yönetmenliğini Greta Gerwig, senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme alıyor. Bir dizi animasyon filmi ve televizyon dizisinden sonra moda bebeğine dayanan ilk canlı aksiyon filimdir.

BARBIE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Filmin geliştirilmesi aslen 2014 yılında Sony Pictures'da başladı. Birden fazla yazar ve yönetmen değişikliğinin ve baş karakteri oynamak için iki farklı aktrisin seçilmesinin ardından, Sony'nin seçeneği sona erdi ve haklar Warner Bros.'a devredildi. Robbie 2019'da rol aldı ve aynı zamanda Mattel Films ve Heyday Films ile birlikte LuckyChap Entertainment altında yapımcı olarak hizmet veriyor. Gerwig, 2021'de Baumbach ile yönetmen ve ortak yazar olarak onaylandı. Temel çekimler Mart 2022'de İngiltere'de Leavesden'deki Warner Bros. Studios'ta başladı.

Barbie'nin 21 Temmuz 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.

BARBIE 2023 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalarda yayınlanacaktır.

BARBIE FİLMİ OYUNCU KADROSU