Son zamanlarda vizyona giren ve dikkat çeken filmlerden bir tanesi olan Barbie filmi hakkında Barbie filmi Türkçe mi? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Barbie filmi Türkçe mi? Barbie filmi Türkçe dublaj mı, altyazılı mı?

Barbie filmi Türkçe mi? Sorusu, gündeme gelen film nedeniyle merak ediliyor ve filme gidecek olan kişiler başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde beyaz perdede yayınlanmaya başladı ve gelen tepkiler nedeniyle gündemde kalmayı başardı. Peki, Barbie filmi Türkçe mi? Barbie filmi Türkçe dublaj mı, altyazılı mı?

BARBİE FİLMİ TÜRKÇE Mİ?

Şimdilik beyaz perdede yayınlanmakta olan Barbie filmi Türkçe dublajlı ve Türkçe altyazılı olarak yayınlanmakta. Bu nedenle isteyen kişiler tercihe bağlı olarak Türkçe dublaj veya altyazılı olarak filmi izleyebilirler.

BARBİE FİLMİ NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Filmin yapımcılığını üstlenen Warner Bros filmin 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterileceği bilgisini geçtiğimiz sene izleyiciler ile paylaşmıştı. Film 21 Temmuz 2023'te sadece sinemalarda gösterime girdi.