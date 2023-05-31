Barbie filminin oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında vizyona girecek Barbie filminin konusu merak konusu oldu. Peki, Barbie filmi oyuncuları kimler? Barbie filminin konusu ne? İşte detaylar...

Barbie filminin vizyon tarihi heyecanla bekleniyor. Merakla beklenen Barbie filmin oyuncuları merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek Barbie'nin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Barbie filmi oyuncuları kimler? Barbie filminin konusu ne? 2023 Barbie oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

BARBİE FİLMİ OYUNCU KADROSU!

Margot Robbie

Ryan Gosling

Emma Mackey

Simu Liu

Micheal Cera

BARBİE FİLMİ KONUSU NE?

Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan romantik komedi filmi. Filmin yönetmenliğini Greta Gerwig, senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme alıyor. Filmde, Barbie ülkesinde yaşayan bir Barbie bebek, yeterince mükemmel olmadığı için oradan kovulur ve gerçek hayatta maceralar yaşar. Filmin çekileceğini 2020'de duyuran Robbie, seyircilerine "filmin farklı olacağı" sözü vermişti.

BARBİE FİLMİ VİZYON TARİHİ NE?

Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecektir.