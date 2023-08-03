Son zamanlarda vizyona girecek olan filmler arasında yer alan Barbie filmi ne zaman vizyondan kalkacak? Merak ediliyor. Oppenheimer filmi ile birlikte aynı gün vizyona girecek olan filmin ne kadar süre vizyonda olacağı araştırılıyor. Peki, Barbie filmi ne zaman vizyondan kalkacak? Barbie filmi ne kadar süre sinemada yayınlanacak? Barbie ne zaman internette yayınlanacak?

Barbie filmi ne zaman vizyondan kalkacak? Sorusu, konu hakkındaki merak edilen sorular arasında yer alıyor. Oppenheimer filminin 100 gün boyunca vizyonda kalacağının açıklanması ile birlikte Barbie hayranları için büyük heyecanla beklenen Barbie filminin ne kadar süre boyunca vizyonda yer alacağı araştırılıyor. Peki, Barbie filmi ne zaman vizyondan kalkacak? Barbie filmi ne kadar süre sinemada yayınlanacak? Barbie ne zaman internette yayınlanacak?

BARBİE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK?

Barbie filminin ne kadar süre vizyonda kalacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Geleneksel olarak, büyük stüdyo filmleri için vizyon süresi genellikle 3 ila 4 ay arasında değişmektedir. Bu nedenle Barbie filminin vizyonda 3 ila 4 ay kadar kalacağı öngörülüyor. Oluşabilecek talebe göre bu süre daha da uzatılabiliyor. Bu süre, yapımcılar ve dağıtımcılar arasındaki anlaşmalara, film başarısına ve izleyici talebine bağlı olarak değişebilir

Başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae'nin paylaştığı filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek. Barbie vizyona girdiği ilk hafta Dünya genelinde yaptığı 338 milyon dolarlık gişe hasılatı ile beklentilerin üzerine çıktı.

GİŞEDE REKOR KIRDI

Barbie'nin son film kampanyasının dünya çapında başarılı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Lider oyuncak firmalarından Mattel'in yaptığı resmi açıklamaya göre globalde 2022 cirosunun yüzde 26'sını Barbie tek başına üstleniyor. Film hasılatı ile ilgili tahminler gösterilen ilgi ile doğru orantılı olarak artarken son olarak 140 milyon dolar olarak beklenildiği belirtildi.