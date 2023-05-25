Barbie filmi ne zaman çıkacak ve yaş sınırı var mı, kaç yaş üstü merak ediliyor. Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan romantik komedi filmidir. Barbie filmi ne zaman çıkacak ve yaş sınırı var mı, kaç yaş üstü soruları gündeme geliyor. Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak? Yaş sınırı var mı, kaç yaş üstü?

Barbie filmi ne zaman vizyona giriyor ve yaş sınırı var mı, kaç yaş üstü merak ediliyor. Barbie filmi ne zaman çıkacak ve yaş sınırı var mı, kaç yaş üstü gündeme geliyor. Film kadrosuyla dikkat çeken Barbie film ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. Barbie filmi ne zaman çıkacak? Yaş sınırı var mı, kaç yaş üstü? Detaylar haberimizdedir…

BARBIE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan, yakında çıkacak bir Amerikan romantik komedi filmi. Filmin yönetmenliğini Greta Gerwig, senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme alıyor. Bir dizi animasyon filmi ve televizyon dizisinden sonra moda bebeğine dayanan ilk canlı aksiyon filmi. Başrolde Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera ve Hari Nef yer alıyor.

Filmin geliştirilmesi aslen 2014 yılında Sony Pictures'da başladı. Birden fazla yazar ve yönetmen değişikliğinin ve baş karakteri oynamak için iki farklı aktrisin seçilmesinin ardından, Sony'nin seçeneği sona erdi ve haklar Warner Bros.'a devredildi. Robbie 2019'da rol aldı ve aynı zamanda Mattel Films ve Heyday Films ile birlikte LuckyChap Entertainment altında yapımcı olarak hizmet veriyor. Gerwig, 2021'de Baumbach ile yönetmen ve ortak yazar olarak onaylandı. Temel çekimler Mart 2022'de İngiltere'de Leavesden'deki Warner Bros. Studios'ta başladı.

Barbie'nin 21 Temmuz 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor.

BARBIE OYUNCU KADROSU