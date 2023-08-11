Dünyaca ünlü Barbie filmi ne zaman çıktı ve Barbie filmi Türkiye'de vizyona girdi mi merak ediliyor. Özellikle Oppenheimer ile aynı dönem vizyona giren film oldukça ses getirdi. Peki, Barbie filmi ne zaman çıktı? Türkiye'de Barbie filmi hangi tarihte vizyona girdi?

Barbie filmi ne zaman çıktı? Sorusu, gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor ve birçok kişi tarafından araştırılıyor. Barbie 2023 hangi platformda yayınlanacak ve Barbie filmi Türkiye'de vizyona girdi mi gündeme geliyor. Barbie, Mattel'in aynı adlı oyun serisine dayanan Amerikan romantik komedi filmidir. Barbie filmi Türkiye'de vizyona girdi mi, ne zaman çıktı? Peki, Barbie filmi ne zaman çıktı? Türkiye'de Barbie filmi hangi tarihte vizyona girdi?

BARBİE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Barbie filmi 21 Temmuz 2023 tarihinde sinemalarda yer almaya başladı. Böylece Türkiye'de birçok sinema salonunda Barbie filmi şu anda vizyonda yer alıyor. Barbie vizyona girdiği ilk hafta Dünya genelinde yaptığı 338 milyon dolarlık gişe hasılatı ile beklentilerin üzerine çıktı. Barbie filminin ne kadar süre vizyonda kalacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Geleneksel olarak, büyük stüdyo filmleri için vizyon süresi genellikle 3 ila 4 ay arasında değişmektedir. Bu nedenle Barbie filminin vizyonda 3 ila 4 ay kadar kalacağı öngörülüyor.

GİŞEDE REKOR KIRDI

Barbie'nin son film kampanyasının dünya çapında başarılı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Lider oyuncak firmalarından Mattel'in yaptığı resmi açıklamaya göre globalde 2022 cirosunun yüzde 26'sını Barbie tek başına üstleniyor. Film hasılatı ile ilgili tahminler gösterilen ilgi ile doğru orantılı olarak artarken son olarak 140 milyon dolar olarak beklenildiği belirtildi.