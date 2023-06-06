Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak Türkiye?

Başrollerini Margot Robbie, Ryan Gosling ve Issa Rae'nin paylaştığı Barbie filmi büyük bir heyecanla beklenmeye başladı. Filmin yönetmenliğini Greta Gerwig, senaryosunu Noah Baumbach ile birlikte kaleme alıyor. Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak Türkiye?

BARBİE FİLMİ KONUSU NE?

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür. Filmde Barbie karakterine "Ben,Tonya" filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan Margot Robbie hayat veriyor.

BARBİE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Barbiefilmi 21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek