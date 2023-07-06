Barbie filminin vizyon tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında vizyona girecek Barbie filminin hangi gün sinemalarda gösterime gireceği merak konusu oldu. Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak? Barbie Türkiye'de vizyona girecek mi? Barbie kaç yaş üstü? İşte detaylar...

Başrolünde Margot Robbie ve Ryan Goslin'in yer aldığı Barbie filminin vizyon tarihi heyecanla bekleniyor. Temel çekimlerinin 2022 yılında başladığı Barbie filminin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Barbie'nin beyazperdede gösterime gireceği tarih araştırılıyor. Peki, Barbie filmi ne zaman çıkacak? Barbie Türkiye'de vizyona girecek mi? Barbie kaç yaş üstü? Detaylar haberimizde...

BARBİE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Merakla beklenen Barbie filminin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Will Ferrell, Issa Rae, Michael Cera ve Hari Nef isimleri yer alıyor.

BARBİE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Barbie filmi 21 Temmuz Cuma günü vizyona girecektir.