Son zamanlarda dikkat çeken konular arasında yer alan Barbie filmi hakkında birçok detay araştırılıyor. Konu hakkında Barbie filmi kaç saat? Sorusu gibi birçok detay merak konusu oluyor. Peki, Barbie filmi kaç saat? Barbie filminin uzunluğu ne kadar, kaç saat? Barbie filmi ne kadar sürüyor?

Barbie filmi kaç saat? Sorusu, film hakkında en çok araştırılan detay arasında bulunuyor. Bu haberimiz içerisinde film uzunluğu ve film hakkında merak edilen diğer soruları yanıtladık. Oppenheimer filmi ile birlikte aynı gün vizyona giren filmin detayları merak konusu oluyor. Filmin beyaz perdede yayınlanması nedeniyle Barbie henüz dijital platformlar üzerinde yer almıyor. Peki, Barbie filmi kaç saat? Barbie filminin uzunluğu ne kadar, kaç saat? Barbie filmi ne kadar sürüyor?

BARBİE FİLMİ KAÇ SAAT?

Barbie filmi 21 Temmuztarihinden itibaren beyaz perdede 1 saat 54 dakika olarak izleyicilerle buluşuyor. Barbie filminin ne kadar süre vizyonda kalacağına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı. Geleneksel olarak, büyük stüdyo filmleri için vizyon süresi genellikle 3 ila 4 ay arasında değişmektedir. Bu nedenle Barbie filminin vizyonda 3 ila 4 ay kadar kalacağı öngörülüyor.

Filmi izlemek isteyen kişiler sinemada filmi izleyebilir. Filmin beyaz perdede yayınlanması nedeniyle Barbie henüz dijital platformlar üzerinde yer almıyor. Filmin vizyondan kaldırılmasının ardından dijital platformlar üzerinde yer alabileceği ve internet üzerinden izlenebileceği öngörülmekte.