Barbenheimer ne demek ve Barbenheimer filmi ne zaman çıkıyor, konusu nedir merak ediliyor. Barbenheimer filmi oyuncu kadrosunda kimler var gündeme geliyor. Yönetmen ve yapımcı Charles Band, "Barbenheimer" filmi üzerinde çalıştıklarını paylaştı. Barbenheimer ne demek? Barbenheimer filmi ne zaman çıkıyor, konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar haberimizdedir…

BARBENHEIMER NE DEMEK?

Barbenheimer, tarz ve içerik olarak oldukça farklı olarak kabul edilen iki gişe rekortmeni filmin (Barbie ve Oppenheimer ) ABD, Kanada, Birleşik Krallık ve birçok diğer ülkede 21 Temmuz 2023'de aynı anda sinemalarda gösterime girmesinden öncesinde dolaşmaya başlayan bir internet meme'idir.[6] Bu kelime, filmlerin başlıklarının birleşiminden oluşmaktadır. Barbie'nin oyuncak bebek Barbie hakkında Greta Gerwig tarafından çekilen bir hayal komedisi filmi ve Oppenheimer'ın fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın, II. Dünya Savaşı sırasında ilk nükleer silahları geliştiren Manhattan Projesi'nin bilimsel direktörü olarak yer aldığı, Christopher Nolan tarafından çekilen epik bir biyografik gerilim filmi olması nedeniyle, iki film arasındaki zıtlık İnternet kullanıcılarından komik bir tepki aldı. Polygon iki filmi "aşırı zıt" olarak tanımlarken, Variety ise bunu "yılın sinema olayı" olarak nitelendirdi. Filmlerin aynı anda gösterime girmesi başlangıçta bir karşı programlama örneğiydi. Gösterim tarihleri yaklaştıkça, Barbenheimer bir rekabet yaratmak yerine, filmlerin aynı anda izlenmesine dair birçok meme ve hangi sırayla izleneceğine dair birçok öneri ortaya çıktı ve her iki filmin oyuncuları da izleyicileri filmleri aynı gün izlemeye teşvik ederek karşılık verdi. Bu eğilime katılan ünlüler arasında, son filmi Mission: Impossible - Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm sinemalarda gösterilmeye devam ederken her iki filmi de izlemek için bilet satın alan oyuncu Tom Cruise da vardı. İki film de eleştirel övgü aldı ve gişe beklentilerini aştı. Bu meme, iki filmin görünüşte sonsuz farklılıkları hakkında bir şaka olarak başlamış olsa da bazı medya yorumcuları aralarındaki benzerliklere dikkat çekti: Her iki film de Antroposen'in teorik kavramını keşfediyor, her ikisinin de Oscar adayı bir yönetmeni ve geniş bir ansambl oyuncu kadrosu var ve her ikisinin de yapımcılığını evli çift prodüksiyon şirketi üstleniyor.

BARBENHEIMER FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR, KONUSU NEDİR?

Yönetmen ve yapımcı Charles Band, "Barbenheimer" filmi üzerinde çalıştıklarını paylaşırken, film hakkında "İnsanları bir araya getiren ve eğlendiren komik, havalı, zekice hazırlanmış ve biraz da garip bir film yapmak istiyorum" ifadelerine yer verdi. Aynı zamanda bu iki filmin hiçbir ortak noktası olamayan ve bir araya getireceklerini açıkladı. Çekimlerin 2024 yılında başlayacağını duyurdu.