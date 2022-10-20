Barbaroslar yeni sezon yok mu, neden yok, final mi yaptı, bitti mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezonu olmayacak mı, tanıtım neden çıkmadı?
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TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 2. yeni sezonu ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve tanıtım da yayınlanmadı. Bunun akabinde izleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon yok mu, neden yok? merak etti. İşte detaylar...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Barbaroslar yeni sezon yok mu, neden yok, final mi yaptı, bitti mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezonu olmayacak mı, tanıtım neden çıkmadı? Barbaroslar dizisi neden bitti? Detaylar yazımızda...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Twitter resmi sayfasının dizinin başlangıç tarihi hakkında güncel bir paylaşımı yer almamaktadır. Ek olarak dizinin yeni sezon fragmanı da çıkmadı. Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak bilinmiyor.
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı normalde Perşembe günleri yayınlanıyor. Fakat 2. sezon tanıtım fragmanı henüz çıkmadı. Bazı kaynaklara göre dizinin bitebileceği düşünülüyor. Çünkü Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Hızır Reis (Ulaş Tuna Astepe) yeni bir dizide oynuyor. Dizinin başrolüUlaş Tuna Astepe, Show TV'de yeni başlayan "Hayat Bugün" dizisinde rol almaktadır.
Dizi normalde final yapmadı. Geçen sezon, sezon finali yapmıştı. Fakat halen 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlanmadığı için dizinin bitmiş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca dizideki başrol oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Hayat Bugün dizisinde rol almaktadır. Bu bakımdan Barbaroslar'ın final yapacağı tahminler arasında.
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
- Oruç Reis (Engin Altan Düzyatan): Midilli, fatihi Sipahi Yakup ağa 'nın ikinci oğludur.
- Hızır Reis (Ulaş Tuna Astepe): Midilli, fatihi Sipahi Yakup ağa 'nın üçüncü oğludur.
- Pietro (Yiğit Özşener): Kalimnos Adası'nın lideri ve Kalimnos Kalesi'nin cesur komutanıdır.
- İshak Reis (Yetkin Dikinciler): Midilli, fatihi Sipahi Yakup ağa 'nın büyük oğludur.
- İsabel (Pelin Akil): İskenderiye'de bulunan, babasına ait olan büyük bir hanın eski işletmecisidir.
- Derviş Hüseyin (Bahadır Yenişehirlioğlu): Eski bir Osmanlı Akıncı beyidir. Daha sonra yaşlı bir derviş olmuştur.
- Meryem - Maria (Cemre Gümeli): Derviş'in köle tüccarından kurtardığı kız.
- Antuan - Murat (Devrim Evin): Barbaros Kardeşler'in eski düşmanı eski bir korsan lideridir. Daha sonra Müslüman olmuş ve "Murat" ismini almıştır.
- Pîrî Reis (Emir Benderlioğlu): Ünlü Bir Osmanlı denizcisidir.