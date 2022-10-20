TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın 2. yeni sezonu ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Dizinin yeni sezonu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve tanıtım da yayınlanmadı. Bunun akabinde izleyiciler, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bitti mi, final mi yaptı, yeni sezon yok mu, neden yok? merak etti. İşte detaylar...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayımlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Barbaroslar yeni sezon yok mu, neden yok, final mi yaptı, bitti mi? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. sezonu olmayacak mı, tanıtım neden çıkmadı? Barbaroslar dizisi neden bitti? Detaylar yazımızda...

BARBAROSLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Twitter resmi sayfasının dizinin başlangıç tarihi hakkında güncel bir paylaşımı yer almamaktadır. Ek olarak dizinin yeni sezon fragmanı da çıkmadı. Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak bilinmiyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YOK MU, NEDEN YOK?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı normalde Perşembe günleri yayınlanıyor. Fakat 2. sezon tanıtım fragmanı henüz çıkmadı. Bazı kaynaklara göre dizinin bitebileceği düşünülüyor. Çünkü Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Hızır Reis (Ulaş Tuna Astepe) yeni bir dizide oynuyor. Dizinin başrolüUlaş Tuna Astepe, Show TV'de yeni başlayan "Hayat Bugün" dizisinde rol almaktadır.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Dizi normalde final yapmadı. Geçen sezon, sezon finali yapmıştı. Fakat halen 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlanmadığı için dizinin bitmiş olabileceği düşünülüyor. Ayrıca dizideki başrol oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Hayat Bugün dizisinde rol almaktadır. Bu bakımdan Barbaroslar'ın final yapacağı tahminler arasında.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NE?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU