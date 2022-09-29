TRT 1'in sevilen dizilerinden olan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı her Perşembe ekranlara geliyordu. Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Barbaroslar yeni sezon (2. sezon) ne zaman 2022? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi açıklandı mı? Barbaroslar ikinci sezon hangi ay başlar? İşte detaylar...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar yeni sezon (2. sezon) ne zaman 2022? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni sezon ne zaman başlayacak, tarihi açıklandı mı?

BARBAROSLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACA?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Twitter resmi sayfasının dizinin başlangıç tarihi hakkında güncel bir paylaşımı yer almamaktadır. Ek olarak dizinin yeni sezon fragmanı da çıkmadı. Dizinin yeni sezonunun Ekim-Kasım aylarında başlaması bekleniyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.

Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI OYUNCU KADROSU

Oruç Reis (Engin Altan Düzyatan): Midilli, fatihi Sipahi Yakup ağa 'nın ikinci oğludur.

Hızır Reis (Ulaş Tuna Astepe): Midilli, fatihi Sipahi Yakup ağa 'nın üçüncü oğludur.

Pietro (Yiğit Özşener): Kalimnos Adası'nın lideri ve Kalimnos Kalesi'nin cesur komutanıdır.

İshak Reis (Yetkin Dikinciler): Midilli, fatihi Sipahi Yakup ağa 'nın büyük oğludur.

İsabel (Pelin Akil): İskenderiye'de bulunan, babasına ait olan büyük bir hanın eski işletmecisidir.

Derviş Hüseyin (Bahadır Yenişehirlioğlu): Eski bir Osmanlı Akıncı beyidir. Daha sonra yaşlı bir derviş olmuştur.

Meryem - Maria (Cemre Gümeli): Derviş'in köle tüccarından kurtardığı kız.

Antuan - Murat (Devrim Evin): Barbaros Kardeşler'in eski düşmanı eski bir korsan lideridir. Daha sonra Müslüman olmuş ve "Murat" ismini almıştır.

Pîrî Reis (Emir Benderlioğlu): Ünlü Bir Osmanlı denizcisidir.