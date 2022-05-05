Barbaroslar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm bugün yok mu, neden yok?
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Ekranların beğenilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bugün yeni bölümüyle yayın akışında yer almadı. Bunun ardından izleyiciler, Barbaroslar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm bugün yok mu, neden yok? merak etti. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? İşte detaylar...
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları tarih, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaroslar yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm bugün yok mu, neden yok?
Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı normalde her Perşembe saat 20:00'da TRT 1'de ekranlara geliyor. Fakat dizi bu hafta ara verdiği için bugün yeni bölüm olmayacak. Yeni bölüm haftaya 12 Mayıs ekranlara gelecektir.
Normalde Perşembe günleri yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 5 Mayıs Perşembe yani bugün TRT 1'in yayın akışında yeni bölümü yer almadı. Dizinin bayram dolayısıyla ara verdiği tahmin ediliyor. Twitter'dan yeni bölümün haftaya olacağı duyurusu yapıldı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
19:00 - TRT 1 Ana Haber
20:00 - Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Tekrar bölümü)
22:45 - Kasaba Doktoru
Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa ve diğer üç kardeşinin hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Hızır Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Oruç Reis oldu.
Barbaros Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'tir. Ona ''dinin hayırlısı'' anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetlerden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi ise, aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra Hayreddin Paşa tarafından da kullanılmıştır. Bu ismin verilmesinin sebebi de, Oruç Reis ve diğer kardeşlerinin kızıl renge çalan sakallarının olmasıdır: Barba, ''sakal''; rossa ise ''kızıl'' anlamına gelmektedir.
Engin Altan Düzyatan : Oruç Reis
Ulaş Tuna Astepe : Hızır Reis
Yiğit Özşener : Pietro
Pelin Akil : İsabel
Yetkin Dikinciler : İshak Reis
İsmail Filiz : Şahin (Kılıçoğlu)
Caner Topçu : İlyas Reis
Bahadır Yenişehirlioğlu : Derviş
Devrim Evin : Antuan
Mehmet Atay : Kılıç Bey
Cemre Gümeli : Meryem
Okan Şenozan : Karabay
Aytek Şayan : Şahbaz
Ümit Çırak : Slyvio
Serpil Özcan : Asiye
Tolga İskit : Cafer
Doruk Nalbantoğlu : Gülletopuk
Murat Göçmez : Horozcu
Batuhan Bayar : Niko
Gökay Müftüoğlu : Diego
Nezir Çınarlı : Hayrabay
Eren Demirbaş : Müneccim
Tolga Akkaya : Yareli Hasan
Gökhan Gencebay : Bülbül
Şeyma Peçe : Esther
Ali Murat Altunmeşe : Golem
Dilistan Balcı : Ayşe
Muhammet Çakır : Ebu Muhammed
Yiğitcan Özyiğit : Meczup
Serkan Ergün : Burak Reis